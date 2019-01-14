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В «Зенит» пришёл новый бразилец

Вильям Артур де Оливейра facebook.com/williamartur.deoliveira

Вильям Артур де Оливейра

спорт [ версия для печати ]

К тренерскому штабу питерского «Зенита» присоединился бывший старший тренер «Уфы» — бразилец Вильям Артур де Оливейра.

Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак был лично заинтересован в нём и пытался пригласить бразильца ещё летом, сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

Оливейра входил в тренерский штаб уфимцев с 2015 года. Он работал также, когда «Уфу» возглавлял Семак (с 2016 по 2018 годы). Уточняется, что бразилец знает русский язык.

Ранее Оливейра выступал в Российской премьер-лиге в качестве футболиста. Он защищал цвета «Уфы», «Амкара», а также играл во второй лиге — в «Шиннике». 

Как писал News.ru, тренер «Монако» прилюдно обратился к Головину.


#футбол #Зенит
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