https://static.news.ru/photo/6f0e85d4-d143-11e9-a2a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

В заявку чемпионата мира по лёгкой атлетика вошли 22 российских спортсмена, имеющих нейтральный статус.

Как рассказал главный тренер сборной РФ Юрий Борзаковский, ещё 35 атлетов смогут поехать в Доху в случае, если Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) до 16 сентября выдаст им разрешения.

Помимо этих спортсменов, у нас есть ещё 37 человек, которые выполнили нормативы, но еще не получили допуск, — цитирует Борзаковского ТАСС .

Срок выполнения квалификационных нормативов на ЧМ-2019 завершился в ночь на 7 сентября. Задачу отбора выполнили 24 россиянина с нейтральным статусом. Однако из-за проблем со здоровьем прыгун с шестом Тимур Моргунов и метательница копья Екатерина Старыгина пришлось отказаться от участия в главном старте сезона.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что легкоатлеты на Олимпийских играх в 2020 году будут выступать в национальной экипировке. Он подчеркнул, что Игры в Токио станут первыми стартами, где все российские спортсмены будут выступать под своим флагом.

Ранее IAAF снова продлила отстранение России от международных соревнований. Несмотря на выполнение всех пунктов дорожной карты, на решение об отстранении повлияли два журналистских расследования — в Reuters и в Sunday Times.

В изданиях вышли статьи, утверждающие о том, что некоторые из дисквалифицированных российских тренеров продолжают тренировать спортсменов.