Спорт

В Японии усомнились в проведении Олимпийских игр без вакцины от COVID-19

08:18, 28 апреля 2020
Фото: Kenichi Arai/AFLO/Global Look Press

Олимпийские игры в Токио в 2021 году будет трудно провести без разработанной эффективной вакцины от коронавируса, сказал глава медицинской ассоциации Японии Еситакэ Екокура.

Я не говорю, должна или не должна Япония принимать Олимпийские игры. Я говорю, что будет трудно это сделать, — сказал он.

Кроме того, Екокура призвал власти страны наращивать тестирование на обнаружение инфекции.

Олимпийские игры должны были пройти в Токио в 2020 году, однако были перенесены в связи с пандемией.

Как ранее писал NEWS.ru, один из сотрудников организационного комитета летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио заразился коронавирусом.

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