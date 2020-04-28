В Японии усомнились в проведении Олимпийских игр без вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/6ace9c26-8911-11ea-b590-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kenichi Arai/AFLO/Global Look Press

Олимпийские игры в Токио в 2021 году будет трудно провести без разработанной эффективной вакцины от коронавируса, сказал глава медицинской ассоциации Японии Еситакэ Екокура.

Я не говорю, должна или не должна Япония принимать Олимпийские игры. Я говорю, что будет трудно это сделать, — сказал он.

Кроме того, Екокура призвал власти страны наращивать тестирование на обнаружение инфекции.

Олимпийские игры должны были пройти в Токио в 2020 году, однако были перенесены в связи с пандемией.

Как ранее писал NEWS.ru, один из сотрудников организационного комитета летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио заразился коронавирусом.