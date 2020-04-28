В Японии усомнились в проведении Олимпийских игр без вакцины от COVID-19

Олимпийские игры в Токио в 2021 году будет трудно провести без разработанной эффективной вакцины от коронавируса, сказал глава медицинской ассоциации Японии Еситакэ Екокура.
Я не говорю, должна или не должна Япония принимать Олимпийские игры. Я говорю, что будет трудно это сделать, — сказал он.
Кроме того, Екокура призвал власти страны наращивать тестирование на обнаружение инфекции.
Олимпийские игры должны были пройти в Токио в 2020 году, однако были перенесены в связи с пандемией.
Как ранее писал NEWS.ru, один из сотрудников организационного комитета летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио заразился коронавирусом.
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