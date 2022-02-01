В WADA заявили, что на Играх в Пекине не будет повторения Сочи-2014

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уверено в целостности антидопинговой программы на Олимпиаде в Пекине. Об этом заявил генеральный директор агентства Оливье Ниггли. По его словам, повторение ситуации на Играх 2014 года в Сочи исключено, поскольку WADA «усвоило урок».

Не уверен, что стоит сравнивать Олимпиады в Пекине и Сочи. Это разные ситуации. Сейчас дело происходит в «пузыре», но в процессе тестирования участвуют лаборатории с международными экспертами. Мы усвоили урок Сочи и следим за ситуацией. Не боимся повторения ситуации, — заявил Ниггли, его слова приводит РИА Новости.

Зимние Олимпийские игры 2014 года проходили в Сочи и завершились триумфом сборной России, которая стала первой в неофициальном медальном зачёте. Однако после Игр глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков уехал в США, где в интервью СМИ заявил о наличии в России «государственной допинговой машины».

WADA организовало расследование, по итогам которого на российский спорт были наложены серьёзные санкции. На сегодняшний день россияне не имеют права на крупных турнирах выступать под национальным флагом и использовать государственный гимн.

Срок окончания санкций — 16 декабря 2022 года.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на своём официальном сайте сообщило о дисквалификации сроком на два года российской фигуристки Валерии Старыгиной, которая выступает в парах на льду вместе с Иваном Волобуевым. Пресс-служба РУСАДА пишет, что спортсменка нарушила пункт 2.2 Общероссийских антидопинговых правил. В нём говорится об использовании или попытке использования запрещённых веществ.