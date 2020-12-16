WADA разочаровано слишком мягкими мерами против РУСАДА

https://static.news.ru/photo/8c2bc3c8-407f-11eb-875a-fa163e074e61_660.jpg Витольд Банька Фото: Xinhua/Global Look Press

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разочаровано, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не принял предложение об отстранении России на четыре года, заявил президент организации Витольд Банька.

Мы разочарованы тем, что комиссия CAS не одобрила все без исключения наши рекомендуемые последствия для четырёхлетнего периода [отстранения сборной], который мы запросили. Мы считаем, что они были соразмерными и разумными, но в конечном итоге WADA является не судьёй, а прокурором, и мы должны уважать решение комиссии, — сказал он.

Банька отметил, что наложенные санкции всё ещё является самыми серьёзными за всю историю допинговых нарушений, что даёт сигнал о недопустимости усилий по подрыву глобальной антидопинговой системы.

WADA радо выиграть это знаменательное дело. Мы не оставили камня на камне от расследования этого очень сложного вопроса и представления нашего дела в CAS, — подчеркнул президент WADA.

По его словам, манипуляция данными, которую производили российские власти, была последним пунктом в списке нарушений, но привела к серьёзным для РФ последствиям.

Российским властям были предоставлены все возможности навести порядок в своём доме и вновь присоединиться к глобальному антидопинговому сообществу на благо своих спортсменов и целостности спорта, но вместо этого они предпочли продолжить свой путь обмана и отрицания, — заключил Банька.

Его заявление приводится на сайте WADA.

CAS встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Суд постановил отстранить спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Санкции затронули Олимпийские игры — 2020 в Токио и в 2022 году в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре. РУСАДА обязали компенсировать судебные издержки, агентство заплатит $1,27 млн.

Слушания по делу WADA и РУСАДА проходили с 2 по 5 ноября. Ранее исполком WADA 9 декабря 2020 года лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, писал NEWS.ru.