https://static.news.ru/photo/f12006be-ae69-483e-a089-92f735c90610_660.jpg Фото: Global Look Press/Petter Arvidson

Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) прокомментировали принятое 24 декабря решение общего собрания членов РУСАДА о несогласии с санкциями в отношении российских спортсменов.

Они сообщили, что в WADA осведомлены о принятом в РФ решении. Всемирное агентство принимает его к сведению.

WADA в курсе решения РУСАДА о намерении оспорить решение исполкома и принимает его к сведению, — приводит ТАСС сообщение представителей антидопингового агентства.

Как сообщал NEWS.ru, собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета организации не соглашаться с решением исполкома WADA.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство решило отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.