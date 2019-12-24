Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) прокомментировали принятое 24 декабря решение общего собрания членов РУСАДА о несогласии с санкциями в отношении российских спортсменов.
Они сообщили, что в WADA осведомлены о принятом в РФ решении. Всемирное агентство принимает его к сведению.
WADA в курсе решения РУСАДА о намерении оспорить решение исполкома и принимает его к сведению, —
приводитТАСС сообщение представителей антидопингового агентства.
Как сообщал NEWS.ru, собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета организации не соглашаться с решением исполкома WADA.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство решило отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
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