В WADA осудили допуск Валиевой до Олимпиады

Решение независимого дисциплинарного комитета Российского антидопиногового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение от участия в Олимпиаде с фигуристки Камилы Валиевой негативно отражается на борьбе с допингом в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Этот случай плохо отражается на борьбе с допингом в России. У WADA есть вопросы к тому, как РУСАДА вело это дело, — заявил собеседник агентства.

Валиева сдала положительную допинг-пробу в конце на чемпионате России в Санкт-Петербурге. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин, после чего Российское антидопинговое агентство уведомило спортсменку о возможном нарушении антидопинговых правил и отстранило от соревнований.

Запрет на выступления был снят 9 февраля после заседания Дисциплинарного антидопингового комитета, действующего независимо от РУСАДА. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство заявили о намерении обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.

CAS 14 февраля не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) по делу Камилы Валиевой. Российская фигуристка допущена до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.