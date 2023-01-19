В ВФЛА объяснили появление вакансии главного тренера на сайте объявлений ВФЛА: сайт объявлений сам опубликовал вакансию главного тренера сборных команд России

Вакансия главного тренера сборных команд России по легкой атлетике опубликована на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), портал по поиску работы в спорте сам принял решение вывесить подобную запись, рассказала NEWS.ru пресс-секретарь ВФЛА Алла Глущенко. По ее словам, организация не ищет тренера по объявлению, так как необходим специалист высочайшего класса.

Мы не выкладывали на этот сайт ничего. Вакансия главного тренера висит на нашем сайте, видимо они оттуда взяли. У нас висит в открытом доступе на нашем основном сайте, действительно, вакансия главного тренера. Нет, конечно нет, [мы не ищем главного тренера по объявлению], у нас специалист должен быть высочайшего класса. Все критерии указаны, человек со стороны не может прийти, — пояснила Глущенко.

Вакансия главного тренера сборных команд России по легкой атлетике появилась на одном из сайтов объявлений по поиску работы в спортивной сфере. В ней указаны задачи и требования к кандидату, а также необходимый опыт работы.

Ранее российский легкоатлет Сергей Литвинов признался, что употреблял допинг во время подготовки к отбору на Олимпиаду 2012 года в Лондоне. Он рассказал, что передал все детали своего дела в AIU (орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике) и принес извинения перед легкоатлетическим сообществом.