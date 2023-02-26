В Ульяновске полиция ищет болельщика-расиста, кинувшего банан в футболиста Полиция разыскивает фаната, бросившего банан в сторону футболиста «Зенита» Вендела

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Болельщики ФК «Зенит»

Полиция подключилась к поиску футбольного фаната, который бросил банан в сторону чернокожего спортсмена из «Зенита» Маркуса Вендела, передает «Матч ТВ» со ссылкой на директора ульяновской клуба «Волга» Михаила Наволокина.

Да, полиция подключилась. Вчера еще запустили все в работу. Сейчас ищем человека, который это сделал. Это работа полиции — думаю, они справятся и найдут его, — сказал Наволокин.

Инцидент произошел во время матча Кубка России на стадионе «Труд» в Ульяновске. В середине второго часа, когда Вендел выходил на замену, в его сторону прилетел банан. При этом на снимках с трибун видно, что у мужчины, бросившего фрукт, не было атрибутики, поэтому за какую именно команду он болел, пока неизвестно.

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Бразилец в соцсетях после случившегося опубликовал видео с моментом и написал: «Fogo neles». Эта фраза на родине футболиста является лозунгом борьбы с расизмом. Ее можно перевести как «выжечь расизм».

Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возмутился, что Владимир Путин своим указом предоставил гражданство РФ двум футболистам петербургского «Зенита» из Бразилии Малкому и Клаудиньо. Спортсмены являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо — с 2021 года. Рогозин заявил, что государство так и «не повернулось лицом к своим соотечественникам» и потребовал выдать паспорта всем русским людям, а «не быстроногим бразильцам и не алкашу Депардье из Саранска».