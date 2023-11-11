В Уфе прошел полуфинал чемпионата России по боксу среди женщин. По итогам этого этапа соревнований пять спортсменок из Подмосковья вышли в финал чемпионата.

Всего в состязаниях принимают участие 174 спортсменки из 49 регионов России. Так, в чемпионате выступили 16 женщин из Московской области, из которых пятеро достигли полуфинала.

Место в финале себе обеспечили Юлия Чумгалакова из Домодедово, Людмила Воронцова, Екатерина Куц, Кристина Ткачева из Химок, а также Дарима Сандакова из Дмитрова. Спортсменки будут биться за главный приз — 1,5 млн рублей.

Также в финале соревнований оказались четыре спортсменки из Бурятии. Таким образом, республика вошла в число трех регионов с наибольшим количеством финалистов.

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Азиза Оторова и Анна Аздма (слева направо) во время поединка в весовой категории 52 кг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Азиза Оторова и Анна Аздма (слева направо) во время поединка в весовой категории 52 кг

Юлия Чумгалакова и Дарья Салиндер (слева направо) во время поединка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Чумгалакова и Дарья Салиндер (слева направо) во время поединка

Карина Тазабекова и Нина Брожина (слева направо) во время поединка в категории 54 кг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карина Тазабекова и Нина Брожина (слева направо) во время поединка в категории 54 кг

Карина Коробова и Гелюса Галиева (слева направо) во время поединка в весовой категории 50 кг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карина Коробова и Гелюса Галиева (слева направо) во время поединка в весовой категории 50 кг

Людмила Воронцова и Евгения Саввина во время поединка в весовой категории 57 кг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людмила Воронцова и Евгения Саввина во время поединка в весовой категории 57 кг

Азалия Аминева и Ангелина Шевякова (справа налево) во время поединка в весовой категории 66 кг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Азалия Аминева и Ангелина Шевякова (справа налево) во время поединка в весовой категории 66 кг

Нуне Асатрян и Анастасия Кононова (справа налево) во время поединка в весовой категории 60 кг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нуне Асатрян и Анастасия Кононова (справа налево) во время поединка в весовой категории 60 кг

Анастасия Маркова и Анастасия Кооль во время поединка в весовой категории 52 кг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Маркова и Анастасия Кооль во время поединка в весовой категории 52 кг

Анастасия Маркова и Анастасия Кооль (справа налево) во время поединка в весовой категории 52 кг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Маркова и Анастасия Кооль (справа налево) во время поединка в весовой категории 52 кг

Елена Гапешина и Анна Галимова (слева направо) во время поединка в весовой категории 75 кг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Гапешина и Анна Галимова (слева направо) во время поединка в весовой категории 75 кг

Анастасия Маркова и Анастасия Кооль (справа налево) во время поединка в весовой категории 52 кг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Маркова и Анастасия Кооль (справа налево) во время поединка в весовой категории 52 кг

Дарья Абрамова и Евгения Лочканова (справа налево) во время поединка в весовой категории 57 кг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дарья Абрамова и Евгения Лочканова (справа налево) во время поединка в весовой категории 57 кг