В Уфе прошел полуфинал чемпионата России по боксу среди женщин. По итогам этого этапа соревнований пять спортсменок из Подмосковья вышли в финал чемпионата.
Всего в состязаниях принимают участие 174 спортсменки из 49 регионов России. Так, в чемпионате выступили 16 женщин из Московской области, из которых пятеро достигли полуфинала.
Место в финале себе обеспечили Юлия Чумгалакова из Домодедово, Людмила Воронцова, Екатерина Куц, Кристина Ткачева из Химок, а также Дарима Сандакова из Дмитрова. Спортсменки будут биться за главный приз — 1,5 млн рублей.
Также в финале соревнований оказались четыре спортсменки из Бурятии. Таким образом, республика вошла в число трех регионов с наибольшим количеством финалистов.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Азиза Оторова и Анна Аздма (слева направо) во время поединка в весовой категории 52 кг
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Карина Тазабекова и Нина Брожина (слева направо) во время поединка в категории 54 кг
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Карина Коробова и Гелюса Галиева (слева направо) во время поединка в весовой категории 50 кг
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Людмила Воронцова и Евгения Саввина во время поединка в весовой категории 57 кг
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Азалия Аминева и Ангелина Шевякова (справа налево) во время поединка в весовой категории 66 кг
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Нуне Асатрян и Анастасия Кононова (справа налево) во время поединка в весовой категории 60 кг
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анастасия Маркова и Анастасия Кооль во время поединка в весовой категории 52 кг
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анастасия Маркова и Анастасия Кооль (справа налево) во время поединка в весовой категории 52 кг
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Елена Гапешина и Анна Галимова (слева направо) во время поединка в весовой категории 75 кг
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анастасия Маркова и Анастасия Кооль (справа налево) во время поединка в весовой категории 52 кг