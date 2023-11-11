В Уфе прошел полуфинал чемпионата России по боксу среди женщин: фото боев Спортсменки из Подмосковья вышли в финал чемпионата России по боксу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людмила Воронцова и Евгения Саввина во время поединка в весовой категории 57 кг

В Уфе прошел полуфинал чемпионата России по боксу среди женщин. По итогам этого этапа соревнований пять спортсменок из Подмосковья вышли в финал чемпионата.

Всего в состязаниях принимают участие 174 спортсменки из 49 регионов России. Так, в чемпионате выступили 16 женщин из Московской области, из которых пятеро достигли полуфинала.

Место в финале себе обеспечили Юлия Чумгалакова из Домодедово, Людмила Воронцова, Екатерина Куц, Кристина Ткачева из Химок, а также Дарима Сандакова из Дмитрова. Спортсменки будут биться за главный приз — 1,5 млн рублей.

Также в финале соревнований оказались четыре спортсменки из Бурятии. Таким образом, республика вошла в число трех регионов с наибольшим количеством финалистов.

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