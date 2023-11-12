В Уфе подошел к концу чемпионат России по боксу среди женщин. Спортсменки сражались за титул восемь дней. В соревнованиях приняли участие 174 спортсменки из 49 регионов РФ. В финале чемпионата произошли две главные сенсации: Дарья Абрамов в весовой категории до 57 кг стала восьмикратной чемпионкой страны, победив Людмилу Воронцову, а Дарима Сандакова (до 70 кг) одолела действующую чемпионку Анастасию Демурчян.
В весовой категории свыше 81 кг золото взяла Кристина Ткачева, до 81 кг — Салтанат Меденова, а Анастасия Шамонова победила в весе до 75 кг. Также победу одержали Азалия Аминева (до 66 кг), Алина Пушкарь (до 63 кг), Нуне Асатрян (до 60 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг), Анастасия Кооль (до 52 кг) и Юлия Чумгалакова (до 48 кг).
Чемпионки получат по 1,5 млн рублей, серебряные медалистки — по 250 000 рублей, а бронзовые — по 125 000 рублей. Призовой фонд составляет 24 млн рублей.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Кристина Ткачева и Ксения Олифиренко (справа налево) во время поединка в весовой категории до 81 кг
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Салтанат Меденова и Евгения Молочкова (слева направо) во время поединка в весовой какегории до 81 кг
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Салтанат Меденова и Евгения Молочкова (справа налево) во время поединка в весовой каткегории до 81 кг
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Салтанат Меденова, победитель финального поединка в весовой категории до 81 кг
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анастасия Шамонова, победитель финального поединка в весовой категории до 75 кг
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Азалия Аминева и Ангелина Ганюкова (слева направо) во время поединка в весовой категории до 66 кг
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дарима Сандакова, победитель финального поединка в весовой категории до 70 кг
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Надежда Голубева и Нуне Асатрян во время финального поединка в весовой категории до 60 кг
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Александра Ордина и Алина Пушкарь во время поединка в весовой категории до 63 кг
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Алина Пушкарь, победитель финального поединка в весовой категории до 63 кг
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Надежда Голубева, занявшая 2-е место, и Нуне Асатрян, победитель финального поединка в весовой категории до 60 кг
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дарья Абрамова, победитель финального поединка в весовой категории до 57 кг
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дарья Абрамова, победитель финального поединка в весовой категории до 57 кг
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Александра Кулешова и Юлия Чумгалакова (слева направо) во время финального поединка в весовой категории до 48 кг
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Екатерина Куц (слева), занявшая 1-е место, и Гелюса Галиева, занявшая 2-е место в финальном поединке в весовой категории до 50 кг
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анастасия Кооль, победитель финального поединка в весовой категории до 52 кг
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анастасия Кооль и Анна Аздма во время финального поединка в весовой категории до 52 кг