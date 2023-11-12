В Уфе определили чемпионок России по боксу: фото напряженных боев Дарья Абрамова стала восьмикратной чемпионкой России по боксу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Чумгалакова, победитель финального поединка в весовой категории до 48 кг

В Уфе подошел к концу чемпионат России по боксу среди женщин. Спортсменки сражались за титул восемь дней. В соревнованиях приняли участие 174 спортсменки из 49 регионов РФ. В финале чемпионата произошли две главные сенсации: Дарья Абрамов в весовой категории до 57 кг стала восьмикратной чемпионкой страны, победив Людмилу Воронцову, а Дарима Сандакова (до 70 кг) одолела действующую чемпионку Анастасию Демурчян.

В весовой категории свыше 81 кг золото взяла Кристина Ткачева, до 81 кг — Салтанат Меденова, а Анастасия Шамонова победила в весе до 75 кг. Также победу одержали Азалия Аминева (до 66 кг), Алина Пушкарь (до 63 кг), Нуне Асатрян (до 60 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг), Анастасия Кооль (до 52 кг) и Юлия Чумгалакова (до 48 кг).

Чемпионки получат по 1,5 млн рублей, серебряные медалистки — по 250 000 рублей, а бронзовые — по 125 000 рублей. Призовой фонд составляет 24 млн рублей.

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