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В Турции сообщили, что Абрамович купил местный клуб

D-Smart Spor: Абрамович купил турецкий клуб «Гезтепе»
20:01, 05 апреля 2022
В Турции сообщили, что Абрамович купил местный клуб Российский бизнесмен Роман Абрамович Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
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Российский бизнесмен и бывший губернатор Чукотки Роман Абрамович стал новым владельцем турецкого клуба «Гезтепе», сообщило турецкое издание D-Smart Spor.

По данным СМИ, официально о сделке будет объявлено в пятницу. Все условия уже согласованы.

«Гезтепе» базируется в Измире. В 1950 году команда становилась чемпионом страны. В данный момент клуб идёт на 18-м месте в турецкой Суперлиге, набрав в 31 игре 27 очков.

Впервые информация об интересе Абрамовича к турецкому клубу была опубликована 23 марта, когда бизнесмен готовился к продаже «Челси».

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