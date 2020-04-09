В Токио допустили, что COVID-19 может помешать проведению ОИ в 2021 году

https://static.news.ru/photo/9881d942-7b2b-11ea-a40d-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO/Global Look Press

Генсек оргкомитета ОИ в Токио Тосиро Муто не исключает, что коронавирус может повлиять на проведение Олимпиады в 2021 году.

Я не думаю, что кто-то может сказать, удастся ли установить контроль над распространением вируса до июля следующего года. Мы не в состоянии дать определённый ответ, — сказал он АР.

Муто добавил, что оргкомитет может только усердно работать над подготовкой к проведению Игр в 2021 году и надеяться на то, что человечество сможет справиться с кризисом.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о невозможности спрогнозировать ситуацию с распространением коронавируса. По её словам, сейчас учёные всего мира не могут назвать сроки окончания пандемии.

В мире, согласно последним данным, насчитывается 1,6 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 96 тысяч человек, выздоровели — 361,2 тысячи. В России на сегодняшний день зафиксировано 11,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 795 человек, умерли — 94.