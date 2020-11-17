В США сенат проголосовал за антидопинговый «акт Родченкова»

https://static.news.ru/photo/d4533714-2881-11eb-a369-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сенат вслед за палатой представителей Конгресса США проголосовал за законопроект, который позволит привлекать к уголовной ответственности спортсменов, причастных к схемам по системному нарушению антидопинговых правил. Причём под действие документа подпадает спортсмен любой страны мира, если он участвует в допинговом сговоре на состязаниях с присутствием атлетов из США.

Об этом сообщает пресс-служба Американского антидопингового агентства (USADA). Отмечается, что законопроект распространяется на все соревнования, в которых руководствуются правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA). Нарушителей ждёт штраф до $1 млн и лишение свободы до 10 лет.

Наказание не грозит отдельным спортсменам, уличённым в применении допинга. Также под действие закона не подпадают участники состязаний североамериканских профессиональных лиг (НБА, НХЛ), которые не придерживаются кодекса WADA.

Документ вступит в силу, если в течение десяти дней его подпишет президент США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава WADA Витольд Банька провёл переговоры с директором Госуправления Соединённых Штатов Америки по политике в сфере контроля за распространением наркотиков (ONDCP) Джеймсом Кэрролом. Стороны затронули текущую реформу управления WADA, включая представительство Белого дома и спортсменов в составе комитетов WADA, совместную работу по улучшению и гармонизации антидопинговой системы в Штатах.