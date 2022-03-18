В США пловчиха-трансгендер опередила медалисток ОИ-2020

Американская пловчиха-трансгендер Лия Томас одержала победу на соревнованиях в первом дивизионе Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA). Спортсменка выиграла на дистанции 500 ярдов вольным стилем (457,2 метра). Результаты выступлений опубликованы на сайте лиги.

Томас опередила серебряных медалисток Олимпийских игр в Токио Эмму Вейант и Эрику Салливан. Вейант выиграла золото ОИ на дистанции 400 метров комплексом, а Салливан — на 1500 метров вольным стилем.

На Играх в Токио выступал трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард. Она вылетела из борьбы в женских соревнованиях по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 87 кг.

Все три попытки Хаббард использовала неудачно. Сначала она не смогла взять 120 кг. Затем решила поднять вес до 125 кг, однако и следующие попытки не принесли ей успеха.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что небинарный фигурист из США Тимоти Ледюк — «то ли чушка, то ли мушка, то ли неведома зверушка». Так специалист отреагировал на критику в свой адрес по поводу его предыдущих высказываний об этом спортсмене.