В способностях Головина усомнились

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Александр Головин

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой высказался по поводу неудачного сезона, который проводит бывший полузащитник московского ЦСКА во французском «Монако».

«Играет так себе во Франции. И говорят уже, что команда плохая. А он хороший, что ли? Мы раньше уезжали, играли, правильно?», — цитирует Мостового «Спорт день за днём».

Головин присоединился к «Монако» в летнее трансферное окно текущего сезона. Он вышел на поле в 13 матчах чемпионата страны и отдал одну результативную передачу.

Мостовой за свою карьеру успел поиграть в четырёх лигах. Он начал в советских «Красной Пресне» и «Спартаке», потом перешёл в португальскую «Бенфику», потом — во французские «Кан» и «Страсбург», а закончил выступления в испанской лиге — в «Алавесе».