В способностях Головина усомнились

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой высказался по поводу неудачного сезона, который проводит бывший полузащитник московского ЦСКА во французском «Монако».
«Играет так себе во Франции. И говорят уже, что команда плохая. А он хороший, что ли? Мы раньше уезжали, играли, правильно?», — цитирует Мостового «Спорт день за днём».
Головин присоединился к «Монако» в летнее трансферное окно текущего сезона. Он вышел на поле в 13 матчах чемпионата страны и отдал одну результативную передачу.
Мостовой за свою карьеру успел поиграть в четырёх лигах. Он начал в советских «Красной Пресне» и «Спартаке», потом перешёл в португальскую «Бенфику», потом — во французские «Кан» и «Страсбург», а закончил выступления в испанской лиге — в «Алавесе».