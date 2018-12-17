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В состоянии здоровья Шумахера произошли изменения

Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Семикратный чемпиона мира «Формулы-1» Михаэль Шумахер, спустя пять лет со дня инцидента на французском горнолыжном курорте, уже не прикован к своей постели, пишет Daily Mail.

Однако, по сообщению источника издания, состояние 49-летнего спортсмена далеко от идеального и ему по-прежнему требуется дорогостоящее лечение, которое обходится в неделю более 50 тысяч фунтов.

Кроме того, Шумахер проходит лечение не в клинике, а в своих апартаментах недалеко от Женевского озера в Швейцарии. Не исключено, что его транспортируют в США в клинику Далласа.

Экс-пилот «Феррари» получил тяжелую травму головы в декабре 2013 года, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. С тех пор он перенёс множество операций и так и не пришёл в себя. Официальный сайт немца ранее опубликовал интервью, которое он дал за месяц до трагедии.


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