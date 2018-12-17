В состоянии здоровья Шумахера произошли изменения

Семикратный чемпиона мира «Формулы-1» Михаэль Шумахер, спустя пять лет со дня инцидента на французском горнолыжном курорте, уже не прикован к своей постели, пишет Daily Mail.
Однако, по сообщению источника издания, состояние 49-летнего спортсмена далеко от идеального и ему по-прежнему требуется дорогостоящее лечение, которое обходится в неделю более 50 тысяч фунтов.
Кроме того, Шумахер проходит лечение не в клинике, а в своих апартаментах недалеко от Женевского озера в Швейцарии. Не исключено, что его транспортируют в США в клинику Далласа.
Экс-пилот «Феррари» получил тяжелую травму головы в декабре 2013 года, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. С тех пор он перенёс множество операций и так и не пришёл в себя. Официальный сайт немца ранее опубликовал интервью, которое он дал за месяц до трагедии.