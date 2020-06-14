В случае срыва Гран-при России «Формулы-1» сочинский этап примет Португалия

https://static.news.ru/photo/db56ad2a-ae15-11ea-ad9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Shustova/Global Look Press

Гран-при России «Формулы-1» запланирован в Сочи на 27 сентября, но из-за пандемии коронавируса «королевские гонки» ещё не стартовали. В случае срыва сезона-2020 российский этап может принять Португалия.

Как сообщает motorsport.com, в настоящее время официально подтверждены только восемь первых Гран-при сезона, которые пройдут с июля до начала сентября. Проведение Гран-при в Сочи сейчас под большим вопросом, так как Россия пока не открыла границы для иностранцев. На случай форс-мажора руководство «Формулы-1» договорилось с автодромом в Портимане на юге Португалии. При таком варианте Портиман примет сразу два Гран-при: сочинский 27 сентября и свой 4 октября.

Как писал NEWS.ru, руководство «Формулы-1» может перенести Гран-при России с сентября на октябрь. Возможный перенос связан с изменениями в календаре. Из-за отменённых этапов в Азербайджане, Сингапуре и Японии руководство «Формулы-1» может поставить больше этапов в Европе. В таком случае Гран-при будет перенесён на октябрь.