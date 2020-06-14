В случае срыва Гран-при России «Формулы-1» сочинский этап примет Португалия

Гран-при России «Формулы-1» запланирован в Сочи на 27 сентября, но из-за пандемии коронавируса «королевские гонки» ещё не стартовали. В случае срыва сезона-2020 российский этап может принять Португалия.
Как
Как писал NEWS.ru, руководство «Формулы-1» может перенести Гран-при России с сентября на октябрь. Возможный перенос связан с изменениями в календаре. Из-за отменённых этапов в Азербайджане, Сингапуре и Японии руководство «Формулы-1» может поставить больше этапов в Европе. В таком случае Гран-при будет перенесён на октябрь.
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