Федерация хоккея Швеции поддержала отстранение россиян от соревнований

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Сборные России следует и дальше отстранять от международных соревнований, заявил председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон, чьи слова приводит издание Expressen. При этом он выразил уверенность, что королевство является сильным игроком в международном хоккее и имеет «довольно хорошую позицию».

Мы совершенно ясно полагаем, что Россию следует оставить исключенной из числа участников соревнований. Швеция имеет довольно хорошую позицию в международном хоккее. Мы просто сильный игрок в этом мире, — считает Ларссон.

Ранее Совет Международной федерации хоккея объявил о недопуске сборной России до участия в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2024/25. Он объяснил такое решение соображениями безопасности, связанными с реинтеграцией национальных и клубных команд России и Белоруссии в соревнования IIHF.

Позднее депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что отстранение сборной России по хоккею от участия в международных турнирах стало следствием политического шантажа. Она отметила, что возвращения России в чемпионаты ждут и российские, и зарубежные спортсмены. Однако политика все еще находится выше хоккея и спорта, подытожила Журова.