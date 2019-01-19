В сборной РФ по биатлону на эстафету нашли слабое звено

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выступление женской сборной России в эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Россиянки заняли 5-е место.
«На мой взгляд, у женщин сегодня слабым звеном выступила Светлана Миронова. Она не отличается стабильной стрельбой, а в эстафете важно стрелять только на ноль и не прибегать к дополнительным патронам», — приводит его слова ТАСС.
По словам Васильева, после этапа Мироновой уже нельзя было бороться за тройку призёров. Он убеждён, что её место нужно было отдать Ларисе Куклиной.
В составе сборной России помимо Мироновой выступали Анастасия Морозова, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт. Команда проиграла лидеру — сборной Франции — 1,46.2 минуты и израсходовала 14 дополнительных патронов.
Как писал News.ru, россияне упустили победу на КМ по лыжным гонкам.