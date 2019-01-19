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В сборной РФ по биатлону на эстафету нашли слабое звено

Дмитрий Васильев Антон Новодережкин/ТАСС

Дмитрий Васильев

спорт [ версия для печати ]

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выступление женской сборной России в эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Россиянки заняли 5-е место.

«На мой взгляд, у женщин сегодня слабым звеном выступила Светлана Миронова. Она не отличается стабильной стрельбой, а в эстафете важно стрелять только на ноль и не прибегать к дополнительным патронам», — приводит его слова ТАСС.

По словам Васильева, после этапа Мироновой уже нельзя было бороться за тройку призёров. Он убеждён, что её место нужно было отдать Ларисе Куклиной.

В составе сборной России помимо Мироновой выступали Анастасия Морозова, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт. Команда проиграла лидеру — сборной Франции — 1,46.2 минуты и израсходовала 14 дополнительных патронов.

Как писал News.ru, россияне упустили победу на КМ по лыжным гонкам.


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