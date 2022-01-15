В сборной Польши опровергли слухи о переговорах с Андреем Шевченко

Пресс-атташе национальной польской сборной по футболу Якуб Квятковский опроверг слухи о переговорах с украинским тренером Андреем Шевченко, сообщает Sport 24. По его словам, руководство команды ведёт переговоры с польским специалистом, который встанет во главе сборной.

Ранее журналист Николо Скира сообщил в Twitter о рассмотрении Федерацией футбола Польши Шевченко, как кандидата на должность тренера национальной сборной.

Шевченко может возглавить сборную Польши? Это неправда. Мы близки к завершению переговоров с польским тренером. О его назначении будет объявлено на следующей неделе, — сказал Квятковский.

В январе стало известно, что Шевченко был освобождён от от должности тренера итальянского клуба «Дженоа». В клубе он проработал два месяца и за это время смог одержать только одну победу. Он возглавил «Дженоа» 7 ноября 2021 года, подписав контракт с клубом до 2024-го. Команда провела девять матчей под его руководством в чемпионате Италии, трижды сыграла вничью и шесть раз проиграла.

Специалист также возглавлял сборную Украины с 2016-го по 2021-й. На чемпионате Европы — 2020 украинская сборная добралась до четвертьфинала, где была разгромлена англичанами. Матч завершился со счётом 0:4.