В РУСАДА заявили о намеренной фабрикации фактов в аудите ОКР

https://static.news.ru/photo/a3e2eb68-cb2c-11ea-87a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) прокомментировали результаты аудиторского отчёта, который был проведён по заказу Олимпийского комитета РФ.

В сообщении отмечается, что предоставление аудиторам документов осуществлялось на основании письменных запросов аудиторов. В РУСАДА заявили о намеренной фабрикации фактов в аудите, направленной против генерального директора и заместителя генерального директора агентства.

Отчёт за 2018 и 2019 годы был предоставлен компанией ООО «Финэкспертиза». Ранее стало известно, что в результате проверки в финансово-хозяйственной деятельности агентства были выявлены нарушения.

Как отметили в РУСАДА, в запросах в рамках проверки не было сведений о документах или ссылки на информацию, по которой стало бы ясно, что именно необходимо аудиторам для получения данных для дальнейшего формирования объективного суждения о деятельности агентства. Тем более что при проверке не были использованы все имеющиеся документы. Исходя из этого, в РУСАДА пришли к выводу, что результаты аудита представляются спорными вне зависимости от способа проведения исследования.

Подчёркивается, что отчёт составили на основании неполных и недостоверных данных. Что говорит об искажении и несостоятельности выводов о деятельности агентства. Кроме того, разглашение сведений о контрагентах РУСАДА потенциально создаёт опасность неправомерного использования этой информации с целью вмешательства в программные продукты и методики обработки информации, процессы расследования допинговых нарушений в сфере спорта. В этой связи можно говорить и о нарушении международного стандарта DATA Privacy.

Использование же организации типа ООО «Финэкспертиза», заявили в РУСАДА, осуществляется не только для дискредитации неудобного борющегося, а не просто декларирующего борьбу, нового независимого агентства и его глав, но и для негласного сбора сведений в интересах ОКР и ПКР, а возможно, и других лиц под предлогом, казалось бы, безобидной проверки.

Как ранее писал NEWS.ru, углублённый аудит РУСАДА — это не что иное, как вызов для всех мировых антидопинговых агентств, заявил глава организации Юрий Ганус.