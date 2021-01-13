В РУСАДА оценили влияние вакцин от COVID-19 на спортивные результаты

https://static.news.ru/photo/afb0bee6-55c6-11eb-a3f4-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Делать выводы по поводу влияния вакцин против COVID-19 на спортивные результаты пока преждевременно, заявил и.о. генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.
11 января Российский футбольный союз (РФС) проинформировал о том, что обсуждает с Министерством спорта РФ и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) возможность первоочередной вакцинации игроков сборной.
РУСАДА очень внимательно следит за всей информацией, касающейся разработки и исследования вакцин против коронавируса как в России, так и в мире, — отметил Буханов, слова которого приводит РИА Новости.
В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.
Ранее NEWS.ru писал, что автор расследования допинговых нарушений в российской лёгкой атлетике, член Международного олимпийского комитета (МОК) канадец Ричард Паунд покинул совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).