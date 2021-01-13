В РУСАДА оценили влияние вакцин от COVID-19 на спортивные результаты

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу Сергей Прядкин и президент Единой лиги ВТБ по баскетболу Сергей Кущенко вошли в состав экспертного жюри III Международной премии в области спорта и букмекерства.

Они вместе с другими функционерами и руководителями спортивной отрасли после открытого голосования выявят лучшего в номинациях «Лучший спортсмен года», «Лучшее спортивное СМИ» и «Самый надёжный букмекер». В шорт-лист войдут четыре...