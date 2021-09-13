В РПЦ раскрыли секрет спортивных побед паралимпийцев

Российские паралимпийцы побеждают благодаря вере, которой они достигли через страдание. У футболистов же нет подобной мотивации, поэтому и нет значимых результатов. Такое мнение высказал председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, передаёт РИА Новости.

Наши паралимпийцы с детства испытывают боль и страдание в своих болезнях. Они избранники Божии — их сердце расположено к Богу. И это видно по ним, как они реагируют, как благословляются, тянутся к священнику. У них громадный духовный потенциал. Гораздо сложнее прийти к Богу весёлым и здоровым — нашим футболистам, например, которые гуляют на свои миллионы, — заявил митрополит.

Среди футболистов есть верующие люди, но «в тепле, добре и шоколаде» найти Бога тяжело. А он не пойдёт с теми, кого мотивируют лишь деньги и мат на стадионе, считает священнослужитель. Он рассказал, что опираться стоит на истинную веру, заветы отцов и традиции, которые в генетике россиян.

Если мы включим этот духовный потенциал, если спортсмены пробудят в себе эту силу, которая вела Дмитрия Донского, Александра Невского, Пересвета и Ослябю, которая делала непобедимыми воинов Суворова, тогда и наши спортсмены всех победят, — сказал митрополит Митрофан.

Несколько другие причины неудач российских футболистов видят профильные эксперты. Так, снова возникли споры о лимите на легионеров в чемпионате России.