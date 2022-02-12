В российских городах проходят массовые забеги в рамках «Лыжни России»

В России стартовало самое массовое спортивное мероприятие страны «Лыжня России», участниками которого могут стать любители и профессионалы бега на лыжах.

Забег проходит ежегодно с 1982 года и сегодня выпало на триумф российских лыжниц, завоевавших золотые медали на Олимпийских играх в Пекине в эстафете. Оно собирает десятки тысяч людей, влюблённых в зимний спорт и здоровый образ жизни. В этом году был дан старт юбилейным 40-м гонкам. Как говорят организаторы — для участия необходимо пройти процедуру регистрации и обязательно захватить с собой хорошее настроение.

По словам президента РФ Владимира Путина, событие по праву считается одним из ключевых стартов зимы и объединяет людей по всей стране.

Первыми на трассу вышли на Дальнем Востоке, по традиции — жители села Троицкое, где насчиталось около 1 200 участников, самому пожилому из которых 80 лет, а младшему — 3 года. Они могут выбрать несколько вариантов преодолеваемой дистанции, максимальная из которых — 10 км.

Но мероприятие не делает упор исключительно на спортивную составляющую: организаторы предоставляют детские развлечения, военные предлагают отведать полевой кухни на свежем воздухе.