В России оценили призыв Березуцкого к спортсменам «бежать куда угодно» Обозреватель Кузмак: работа на Родину важнее спортивной карьеры

Фото: pfc_cska/Twitter.com/Global Look Press

Василий Березуцкий

Спортивный обозреватель РЕН ТВ Александр Кузмак раскритиковал призыв экс-футболиста Василия Березуцкого к российским спортсменам бежать «куда угодно» ради профессионального роста. В беседе с «Царьградом» эксперт подчеркнул, что существуют понятия более важные, чем спортивная карьера.

Есть вещи важнее, чем профессиональная карьера спортсмена. Это вещи, которые связаны в первую очередь с работой на собственную страну, — пояснил обозреватель.

Телеобозреватель напомнил, что в сегодняшнее непростое время каждый делает свой выбор. По его словам, в России создали из известных спортсменов, музыкантов и других артистов некие «моральные камертоны», но в реальности эти люди таковыми не оказались. Поэтому, как считает Кузмак, не нужно удивляться, что авторы подобных призывов являются не «камертонами», а обычными людьми со своими пороками.

Ранее Василий Березуцкий, живущий сейчас в Испании, заявил, что те российские футболисты, которые останутся на родине, имеют возможность лишь «зарабатывать деньги и играть». Экс-игрок сборной добавил, что покинувшим Россию спортсменам должно быть неважно, под флагом какой страны они после отъезда будут выступать.