В России назвали число спортсменов, которые смогут поехать на ОИ-2024 Матыцин: около 180 россиян смогут поехать на Олимпиаду в Париже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 180 российских спортсменов смогут поехать на Олимпийские игры — 2024 в Париже, сообщил RT министр спорта России Олег Матыцин. Он подчеркнул, что это «максимальная цифра» участников от страны.

Был проведен статистический анализ и определена цифра в 180 атлетов. Но это максимальная цифра. Хотя с каждым днем ситуация меняется, но меняется, наверное, не в лучшую сторону, — сказал Матыцин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков до этого заявил, что российские спортсмены должны принимать участие в Олимпийских играх в качестве индивидуальных атлетов. По его словам, стране нужно поддерживать уровень своих спортсменов, а делать это без международных соревнований невозможно. Представитель Кремля отметил, что спортивные власти страны активно работают над поисками альтернативных форматов международных соревнований, чтобы сохранить высокий уровень спорта высших достижений.

Ранее сообщалось, что российских спортсменов допустили к участию в 26 из 39 олимпийских видов спорта на международных соревнованиях. В Минспорте также уверены, что участвовать нужно везде, где можно.

Следующие Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Международный олимпийский комитет допустил россиян до участия в Играх в качестве «команды беженцев» в нейтральном статусе и под флагом комитета.