В проблемах российского биатлона призвали не искать политический заказ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава бойцовского промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян в комментарии для NEWS.ru сообщил, что с удовольствием бы организовал бой между Уиллом Смитом и Крисом Роком, конфликт между которыми возник на прошедшей церемонии «Оскар-2022». «Победитель боя должен получить что-то исконно русское — бочку чёрной икры, гонорары тут ни при чём — для них это дело чести», — считает спикер.

С удовольствием организовал бы бой. Я считаю, кто как не «Наше дело» может организовать такой поединок. Я думаю, что ни Крису Року, ни Уиллу Смиту не нужны наши гонорары —...