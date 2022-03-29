В проблемах российского биатлона призвали не искать политический заказ
Экс-президент СБР Тихонов: в проблемах российского биатлона не нужно искать политический заказ
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
13:10, 29 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В проблемах российского биатлона не нужно искать политический заказ, считает экс-президент СБР Александр Тихонов. Так в разговоре с «Газетой.Ru» он прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР). Тихонов также призвал обратить внимание на действия нынешнего руководства Союза.
Мы ищем причину где-то на стороне, а она в нас: мы сами себе враги. Руководство СБР занимается междоусобицами, они понятия не имеют, что такое регионы. А ведь у нас по стране 12 комплексов категории А! Вон Светлана Журова всё время кричит: мол, это политический заказ! Никакого политического заказа не существует, мы сами себе враги, — сказал он.
Он добавил, что на решение IBU нужно проработать юридический ответ.
Ранее Международный союз биатлонистов приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением в силу. В IBU отмечают, что обе организации нарушили гуманитарные обязательства.
2 марта Исполнительный совет IBU отстранил от участия на этапах Кубка мира российских и белорусских спортсменов. Члены совета приняли во внимание новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к атлетам из этих стран. 17 марта это решение вступило в силу и будет действовать как минимум до сентября 2022 года.