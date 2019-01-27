В поражении Емельяненко увидели вину рефери

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Фёдор Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко прокомментировал поражение соотечественника Фёдора Емельяненко в финале Гран-при Bellator 214 от американца Райана Бейдера.

«Я считаю, что рефери слишком рано остановил этот бой. Фёдор — большой профессионал, он знает, что делает», — приводит слова Шлеменко «Матч ТВ».

Спортсмен вспомнил также бой американцев Аарона Пико и Генри Корралеса, когда последний победил нокаутом, побывав в нокдауне. Шлеменко добавил, что судья должен был дать россиянину шанс.

Бой Бейдера и Емельяненко прошёл в Лос-Анджелесе 27 января. Американец нокаутировал россиянина за 34 секунды.

42-летний Емельяненко за карьеру одержал 38 побед и потерпел шесть поражений по правилам ММА.

Валуев предсказал поражение Емельяненко и объяснился, писал News.ru.