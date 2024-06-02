В Подмосковье футбольные фанаты устроили потасовку и попали на видео В Подмосковье отменили футбольный матч из-за массовой драки фанатов

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В Московской области на стадионе «Локомотив» футбольные фанаты устроили массовую драку, пишет РЕН ТВ. Судя по опубликованному видео, в потасовке участвовали около 30 болельщиков. Из-за произошедшего пришлось отменить матч.

На кадрах видно, что у поля собралась огромная толпа фанатов, которые сначала беседовали, а потом перешли к драке. При этом другие болельщики спрыгивают с трибун и врываются в потасовку.

Ранее в Берлине 155 полицейских пострадали в результате беспорядков на матче четвертого дивизиона между местным «Динамо» и лидером турнира «Котбус». Отмечается, что фанаты берлинского клуба сожгли шарфы и флаги противника, а также забросали камнями тренера гостей, встречу прервали на 20 минут.

Фанат треш-блогера Mellstroy (Андрей Бурим) до этого выбежал на поле во время финального матча Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реал Мадридом». Молодого человека в футболке с надписью «Mellstroy» задержали правоохранители. Вместе с ним на поле выбежал другой болельщик, он успел сделать селфи с футболистами Джудом Беллингемом и Винисиусом Жуниором и вернулся на трибуну самостоятельно.