В оргкомитете «Токио-2020» надеются, что мировые лидеры посетят Олимпиаду

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Глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори рассчитывает, что мировые лидеры посетят летние Олимпийские игры, которые пройдут в Японии.

Он надеется, что власти Европы и США урегулируют ситуацию с пандемией коронавируса, чтобы как можно больше людей смогли приехать на Олимпийские и Паралимпийские игры.

А также чтобы приехали лидеры каждой страны, — отметил Мори.

По его словам, действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп уже приглашён, избранный американский лидер Джо Байден может посетить мероприятие.

Глава оргкомитета подчеркнул, что страны, вместо раздора и противостояния, могли начать сотрудничать всем миром.

Мы могли бы приложить настоящие усилия и вместе искренне обсудить, как преодолеть тяжёлое бедствие коронавируса, — подчеркнул Мори в интервью газете Yomiuri.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с летними Олимпийскими играми в Токио и зимними в Пекине.

Олимпиаду в Токио планировалось провести с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако в связи с пандемией COVID-19 её пришлось перенести на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Зимние Олимпийские игры 2022 года состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля.