В ООН призвали вернуть спортсменов из России и РБ на Олимпиаду В ООН заявили, что российские спортсмены не должны подвергаться дискриминации

Российские и белорусские спортсмены не должны подвергаться дискриминации по национальному признаку заявила специальный докладчик Совета ООН по правам человека в области культурных прав Александра Ксантаки, передает ТАСС. По ее словам, их участие в предстоящих Олимпийских играх в Париже является важным.

Российские и белорусские спортсмены не должны подвергаться дискриминации по национальному признаку. И их участие в Играх важно. Это было сложное и важное обсуждение, была отмечена важность разделения действий государств и граждан. Важно проводить индивидуальные оценки в вопросе допуска нейтральных атлетов, — сообщила она.

Ранее стало известно, что допущенный до Олимпиады в Париже под нейтральным статусом российский велогонщик Александр Власов отказался от участия в соревнованиях. Спортсмену не понравилась трасса, где пройдет заезд. Также он сослался на плотный график.

Также сообщалось, что глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сменила риторику в отношении выступления россиян на Олимпиаде. Она теперь считает, что каждый спортсмен вправе лично выбирать, выступать на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе или нет. Специалист также отказалась называть таких спортсменов предателями.