Заслуженный тренер России умер в 58 лет

В Омске на 59-м году жизни умер заслуженный тренер России по плаванию Андрей Слуднов. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.
В последние несколько лет Слуднов боролся с тяжёлой болезнью. Прощание с тренером состоится в Омске 20 декабря.
За тренерскую карьеру Слуднов воспитал более 30 мастеров спорта, более 40 кандидатов в мастера спорта. Среди них — участники первенств Европы: Николай Ниневолин, Юрий Чубатов, Станислав Панов, Виталий Мирошниченко, Михаил Стрелец, Игорь Ивакин и Олеся Малых.
Сын Слуднова Роман — трёхкратный чемпион мира по плаванию, пятикратный чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр — 2000 в Сиднее.
Как писал News.ru, хоккеист умер во время матча.