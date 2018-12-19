Заслуженный тренер России умер в 58 лет

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Андрей Слуднов

В Омске на 59-м году жизни умер заслуженный тренер России по плаванию Андрей Слуднов. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

В последние несколько лет Слуднов боролся с тяжёлой болезнью. Прощание с тренером состоится в Омске 20 декабря.

За тренерскую карьеру Слуднов воспитал более 30 мастеров спорта, более 40 кандидатов в мастера спорта. Среди них — участники первенств Европы: Николай Ниневолин, Юрий Чубатов, Станислав Панов, Виталий Мирошниченко, Михаил Стрелец, Игорь Ивакин и Олеся Малых.

Сын Слуднова Роман — трёхкратный чемпион мира по плаванию, пятикратный чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр — 2000 в Сиднее.

Как писал News.ru, хоккеист умер во время матча.