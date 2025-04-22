В Норвегии пожелали Вяльбе скорее уйти на пенсию Норвежский журналист Сальтведт надеется, что Вяльбе скоро выйдет на пенсию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Елена Вяльбе

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт пожелал главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе скорого выхода на пенсию. Так он поздравил спортсменку с 56-летием, пишет Sport24.

Уход Вяльбе на пенсию не изменит ситуацию в российском лыжном спорте. Это под силу только другим людям. Но это сделает возвращение к нормальной ситуации гораздо проще, когда оно, наконец, начнется, — сказал Сальтведт.

Тем временем журналист и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что планирует занять место Елены Вяльбе, став новым президентом Федерации лыжных гонок России. По его словам, он хочет «навести порядок в лыжах». Журналист уже ведет переговоры со спонсорами.

До этого Вяльбе заявила, что молодые лыжники не готовы идти на тренерскую работу за «нищенскую зарплату». По ее словам, нередко амбициозным и талантливым спортсменам предлагают выплаты 12 тысяч рублей в месяц.

Ранее она отметила, что положительно оценивает победу Кирсти Ковентри на выборах президента Международного олимпийского комитета (МОК). Она рада, что организацию возглавила женщина. Вяльбе рассчитывает на конструктивный диалог России и МОК. Зимбабвийка Ковентри стала первой женщиной, избранной президентом МОК.