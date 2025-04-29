В НХЛ забросили самую быструю за 18 лет шайбу Форвард «Далласа» Джонстон забил на девятой секунде матча в рамках Кубка Стэнли

Фото: Gareth Patterson/AP/TASS

Уайатт Джонстон

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Уайатт Джонстон отметился дублем в пятом матче серии против «Колорадо» (6:2) в рамках Кубка Стэнли. При этом 21-летний канадец открыл счет встречи на девятой секунде, сказано на сайте НХЛ.

Этот гол стал одним из самых быстрых в истории плей-офф НХЛ. Быстрее Джонсона забили только Дон Козак (шестая секунда), Терри Мюррей (седьмая), Боб Гейни (седьмая) и Стэн Смил (восьмая).

Ранее российский нападающий команды «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников проявил себя в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Нью-Джерси Девилз», оформив хет-трик. Это уже второй случай в его карьере, когда он забил три шайбы в матче Кубка Стэнли.

Свечников стал первым игроком в истории франшизы «Каролина/Хартфорд», который сделал несколько хет-триков в плей-офф. Также он вошел в число пяти хоккеистов НХЛ, кому удалось достичь этого показателя в составе одного клуба.

До этого стало известно, что российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов, недавний лидер СКА по очкам, отметился двумя голевыми передачами в четвертом матче серии против «Вашингтона». Несмотря на поражение команды «Канадиенс» (2:5), россиянин впервые проявил себя в решающих матчах Кубка Стэнли.