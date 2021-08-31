В Москве прошёл теннисный турнир с политиками и спортсменами 90-х годов

В Москве прошёл благотворительный теннисный турнир, в котором приняли участие политики и звёзды 90-х годов. Мероприятие организовал Президентский центр Бориса Ельцина совместно с Федерацией тенниса России, сообщает KP.RU.

На корт вышли Евгений Кафельников и Анастасия Мыскина, Елена Дементьева и Надежда Петрова. Вместе с ними сыграли также недавно возглавившая Федерацию женского футбола России Полина Юмашева и бывший глава администрации президента Валентин Юмашев.

Чтобы сыграть в паре с настоящими звёздами тенниса, участники турнира платили взнос. Все собранные деньги пошли на лечение детей с особенностями развития.

Всё происходящее снимала для семейного архива дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева (Дьяченко).

В итоге победителями стали Полина Юмашева и Валентин Юмашев, который сыграл четыре матча подряд без перерыва.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев занял седьмое место в списке самых высокооплачиваемых игроков в своём виде спорта за 2021 год по версии Forbes. Спортсмен получил $13,9 млн, из них $5,9 млн — за выступления на корте в качестве призовых.