USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,248 $   Brent56.49 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C17:16
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

В Москве презентовали книгу о ЧМ-2018

Михаил Джапаридзе/ТАСС

спорт [ версия для печати ]

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о презентации книги, посвящённой чемпионату мира по футболу — 2018. Мероприятие состоялось накануне на территории бывшего здания фабрики «Красный Октябрь» на берегу Москвы-реки. 

«От замысла до реализации прошло 10 лет, это большой период. Поэтому сегодня всё закончилось очень красиво и символично», — сказал Сорокин «360».

Он добавил, что всё задуманное удалось и «ещё долго будет отзываться в хорошем смысле».

Тираж издания небольшой: две тысячи экземпляров на русском и тысяча — на английском языке. На презентации присутствовали Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Алексей Сорокин, Станислав Черчесов, Александр Файфман и многие другие.

Теперь Сорокин возглавляет оргкомитет Евро-2020, матчи которого пройдут по всему континенту, а Россию будет представлять Санкт-Петербург.


#чемпионатмирапофутболувРоссии #футбол #сборнаяРоссии
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

читайте также
спорт 11:16, 19 декабря 2018
Кричавший «Слава Украине!» на ЧМ хорват купит 300 свиней
спорт 10:58, 19 декабря 2018
Дадонова признали второй звездой дня в НХЛ
спорт 10:48, 19 декабря 2018
Нурмагомедов: для американцев я русский
Лента новостей
общество 17:09
Синоптики: москвичей ждёт необычная погода на Новый год
спорт 17:09
Футболист избил арбитра за красную карточку прямо на поле
технологии 17:06
VK: «Человек-паук» стала самой обсуждаемой игрой 2018 года
общество 17:01
ФАС оштрафовала Burger King в Москве
экономика 17:00
АСВ обнаружило «тетрадочные» вклады на 795 млн рублей
в мире 16:59
Украинские корабли готовятся вновь войти в Керченский пролив
в мире 16:59
Именем Дональда Трампа назвали «трусливую» амфибию
общество 16:57
МИД опроверг наращивание военных сил в Азовском море
общество 16:43
МВД: хакеры похитили у россиян миллионы с помощью SMS
спорт 16:43
Мутко предрекли будущее в футболе
в мире 16:42
США могут полностью вывести войска из Сирии
происшествия 16:40
Проводницу будут судить из-за погибшей пассажирки
происшествия 16:40
Женщина с грудным ребёнком попала под машину в Саратове
в мире 16:39
Латвийские власти опубликуют секретные документы КГБ
спорт 16:35
Загитова пропустила тренировку перед ЧР
Другие новости
спорт 17:09
Футболист избил арбитра за красную карточку прямо на поле
спорт 16:43
Мутко предрекли будущее в футболе
спорт 16:35
Загитова пропустила тренировку перед ЧР
спорт 16:30
Медведева показала новую короткую программу
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top