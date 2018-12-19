В Москве презентовали книгу о ЧМ-2018

https://news.ru/storage/news/49ce40825f75cbfe09edc9e06276a99f/d729ab4c-a01c-4644-a3be-f20675dd6eea_850.jpg Михаил Джапаридзе/ТАСС

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о презентации книги, посвящённой чемпионату мира по футболу — 2018. Мероприятие состоялось накануне на территории бывшего здания фабрики «Красный Октябрь» на берегу Москвы-реки.

«От замысла до реализации прошло 10 лет, это большой период. Поэтому сегодня всё закончилось очень красиво и символично», — сказал Сорокин «360».

Он добавил, что всё задуманное удалось и «ещё долго будет отзываться в хорошем смысле».

Тираж издания небольшой: две тысячи экземпляров на русском и тысяча — на английском языке. На презентации присутствовали Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Алексей Сорокин, Станислав Черчесов, Александр Файфман и многие другие.

Теперь Сорокин возглавляет оргкомитет Евро-2020, матчи которого пройдут по всему континенту, а Россию будет представлять Санкт-Петербург.