Экс-футболист «Спартака» устроил пьяный дебош в московском кафе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшего игрока футбольных клубов «Спартак» и «Химки» Камалутдина Ахмедова задержали в московском кафе на Комсомольском проспекте, где он напился и мешал посетителям. По данным РЕН ТВ, в полиции спортсмен тоже буянил, пока не протрезвел.

В отделе Ахмедов тоже вел себя неподобающим образом. Под утро он протрезвел, и его отпустили, — рассказал источник.

По информации Telegram-канала «112», проснувшись в отделении, Ахмедов извинился и пообещал, что подобное больше не повторится. Составляли ли на спортсмена административный протокол, неизвестно.

В 2010 году футболист, будучи игроком оренбургского «Газовика», за рулем BMW совершил ДТП. В результате аварии пострадали несколько человек, а сам Ахмедов отказался от медосвидетельствования.

Тем временем задержанный в ОАЭ полузащитник «Спартака» Квинси Промес содержится в камере с 15 заключенными. Голландца обрили наголо. Футболиста разместили в камере, которая рассчитана на шестерых. Он спит на одной из трех двухъярусных кроватей. При этом еще 10–20 заключенных спят на полу.

В течение для Промесу разрешается выходить из камеры и смотреть телевизор в общем коридоре. Кроме того, допускается прогулка на улице, но занятия спортом запрещены. Футболист был задержан 29 февраля по подозрению в совершении ДТП с последующим оставлением места происшествия.