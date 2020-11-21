В Московской области могут продлить запрет на посещение стадионов

https://static.news.ru/photo/633871dc-2c0c-11eb-8300-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Запрет на посещение стадионов в Московской области может быть продлён до марта 2021 года из-за пандемии коронавируса.

По словам министра спорта Подмосковья Романа Терюшкова, в настоящее время запрет действует до 29 ноября.

Мы не рассчитывали, что до Нового года он будет снят. Для бюджетов клубов отсутствие зрителей на матчах — потеря, но это терпимо, — отметил Терюшков, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что болельщики могут быть допущены на стадионы в феврале или марте 2021 года.

За минувшие сутки в России от коронавируса излечился 26 021 человек. Это стало рекордным показателем в стране за весь период пандемии. Таким образом, общее число излечившихся составило 1 577 435 человек.

Также по данным оперштаба по борьбе с заболеванием, на 21 ноября было выявлено 24 822 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в стране заразились 2 064 748 человек. Общее количество летальных исходов составляет 35 778, из них 467 — за последние сутки.

Ранее NEWS.ru писал, что матчи чемпионата России по футболу в Москве будут проходить со зрителями.

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что этот вопрос был согласован с властями столицы. До конца 2020 года департамент спорта Москвы установил квоту посещаемости стадионов в 25% от общей вместимости.