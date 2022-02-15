В МОК рассказали о вскрытие второй допинг-пробы Камилы Валиевой
МОК: давайте дождемся, когда будет вскрыта проба «Б» Камилы Валиевой
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
08:00, 16 февраля 2022
Камила ВалиеваФото: vk.com/club_kamila_valieva
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Результат российский фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине будет считаться предварительным как минимум до тех пор, пока не будет получен результат допинг-пробы «Б». Об этом сообщил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс на пресс-конференции, сообщает «Матч ТВ».
Дело не окончено до тех пор, пока не завершится расследование. Давайте дождемся, когда будет вскрыта проба «Б», она еще не вскрыта, — сказал Адамс.
Спортивный арбитражный суд допустил фигуристку до участия в личном олимпийском турнире в Пекине, несмотря на положительную допинг-пробу. В крови спортсменки был найден запрещённый препарат триметазидин.
Ранее глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил The New York Times, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружено три препарата для сердца, которые вместе могут быть направлены на повышение выносливости. Помимо триметазидина, в пробе российской спортсменки также обнаружили гипоксен и L-карнитин, которые не входят в список запрещённых препаратов.