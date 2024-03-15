В МОК рассказали, когда примут окончательное решение по россиянам на ОИ МОК: реализацию критериев допуска россиян на ОИ рассмотрят на следующей неделе

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Критерии допуска на Олимпийские игры 2024 года в Париже для российских спортсменов в нейтральном статусе не будут изменены, сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета. Исполком организации рассмотрит их реализацию на следующей неделе, передает РИА Новости.

Все принципы были сформулированы и опубликованы 8 декабря 2023 года. Они изменены не будут. В отношении реализации этих принципов исполком МОК примет соответствующие решения на своем заседании на следующей неделе, — сообщили в МОК.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что организация никогда не занималась бойкотом Олимпиад. По его словам, ОКР всегда будет поддерживать российских спортсменов, однако отметил, что для них не могут предоставить равных условий на Играх 2024 года в Париже.

Спортсменов из России и Белоруссии допустили до парижской Олимпиады в нейтральном статусе, при этом они не смогут принимать участие в командных соревнованиях. Представители обеих стран смогут выступить на Играх при условии прохождения квалификации. При этом МОК рекомендовал не допускать спортсменов, публично поддержавших специальную военную операцию на Украине, а также имеющих связи с военными или силовыми структурами.