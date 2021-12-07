В МОК ответили на заявление США о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022

Пекин в преддверии зимних Олимпийских игр в 2022 году

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что присутствие официальных лиц и дипломатов — это личное решение каждого государства, и МОК, будучи политически нейтральной организацией, признаёт это право. Заявление МОК приводит «Матч ТВ».

Ранее США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Официальные представители властей страны не станут посещать Игры, однако спортсменам не запрещается принимать в них участие.

В то же время их заявление показывает, что Олимпиада и участие в ней спортсменов остаются вне политики, и мы приветствуем это, — говорится в сообщении.

В предыдущий раз США полностью бойкотировали Олимпиаду-1980 в Москве. Тогда страной руководил президент Джимми Картер.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Также комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что представители руководства США лишают себя тем самым возможности побывать на настоящем празднике и делают себе только хуже.