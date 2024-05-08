В МОК ответили на вопрос о вручении россиянам перешедших медалей Олимпиады МОК не станет вручать российским спортсменам перешедшие медали Олимпиады

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Международный олимпийский комитет не будет вручать медали, которые перешли россиянам после пересмотра результатов прошедших Олимпиад, сообщила пресс-служба МОК. По словам представителя организации, которые приводит ТАСС, перераспределением наград занимается национальный олимпийский комитет соответствующего спортсмена.

Перераспределением медалей должен и всегда занимался национальный олимпийский комитет соответствующего спортсмена. Когда Олимпийский комитет России не был отстранен, он не смог вернуть медали Международному олимпийскому комитету после того, как результаты 15 российских спортсменов или команд, показанные на Олимпиадах, были аннулированы, — сказали в МОК.

Российского гребца Илью Штокалова шесть лет назад признали бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года после дисквалификации молдавского спортсмена Сергея Тарновского. Однако в марте этого года атлет из сборной РФ рассказал, что так и не получил заслуженную медаль прошедших соревнований.

Ранее Украина подала прошение в адрес МОК об отстранении российских и белорусских гребцов от квалификации в Венгрии. Документ был направлен от лица президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта, исполняющего обязанности министра молодежи и спорта Матвея Бидного и президента Федерации каноэ Михаила Сливинского. По их мнению, допуск спортсменов из РФ и Белоруссии является нарушением рекомендаций МОК.