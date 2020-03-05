Министерство спорта России надеется, что коронавирус не повлияет на празднования по случаю 40-летия московской Олимпиады 1980 года, заявил глава ведомства Олег Матыцин.
Конкретной программы действий и утверждённого плана пока нет, не буду строить никаких догадок на то, как повлияет общая ситуация на не только это мероприятие, но и все события на территории РФ, которые предполагают участие международных коллег. Будем надеяться, что коронавирус будет локализован. Весна, лето, и под солнцем этот вирус погибнет в конце концов, — сказал министр на встрече с представителями спортивной индустрии.
Олимпийские игры — 1980 проходили в Москве с 19 июля по 3 августа. Это были первые в истории Игры на территории Восточной Европы и проведённые в социалистической стране.
Сообщалось, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах посетит мероприятие по случаю 40-летия московской Олимпиады, писал NEWS.ru.
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