Конкретной программы действий и утверждённого плана пока нет, не буду строить никаких догадок на то, как повлияет общая ситуация на не только это мероприятие, но и все события на территории РФ, которые предполагают участие международных коллег. Будем надеяться, что коронавирус будет локализован. Весна, лето, и под солнцем этот вирус погибнет в конце концов, — сказал министр на встрече с представителями спортивной индустрии.