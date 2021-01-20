В МИД РФ отреагировали на решение спортсменов петь «Катюшу» вместо гимна

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, заявила, что такое решение вызывает сожаление.

К сожалению, не все доводы были приняты и учтены. Мы последовательно выступаем за чистый спорт, основанный не на кем-то придуманными правилами. Что мы видим: на протяжении нескольких лет принимались решения за коллективную ответственность — это недопустимо. Это должно было остаться в 20-м веке. Современные, продвинутые международные чиновники исповедуют принцип коллективной ответственности, а его нужно забыть, — сказала Захарова в эфире «Матч ТВ».

По её мнению, политизация в спорте — это большая проблема.

Спорт должен стоять вне политики, спорт должен содействовать развитию гуманистических целей, развитию общения, связей на разных уровнях. В реалии есть элементы политизации — это факт. Но это должно искореняться, — добавила она.

В связи с этой ситуацией спортсмены предложили использовать вместо гимна песню «Катюшу». Захарова убеждена, что именно им и стоит принимать решение.

Я считаю, что решение должны принимать спортсмены. Им выступать и настраиваться на соревнования, — утверждает Захарова.

Она уверена, что Россия заявила себя как спортивная держава 21-го века не только развивая спорт, но и развивая инфраструктуру и показывая уровень проведения мероприятий такой, который для многих был недостижим.

Явление российского спорта стало во многом костью в горле у недоброжелателей, которые стали придумывать, как бы сдержать, — убеждена Захарова.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS)постановил отстранить спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях под национальным флагом и гимном до 16 декабря 2022 года. Санкции затронули Олимпийские игры 2020 года в Токио и 2022-го в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре.

В связи с этим, комитет спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложил использовать в качестве музыкального сопровождения для российских спортсменов вместо гимна России на Олимпиадах в ближайшие два года композицию «Катюша».