В «Локомотиве» назначили главного тренера и отстранили Лоськова

В тренерском штабе «Локомотива» произошли изменения. Как сообщает официальный сайт московской команды, новым главным тренером клуба стал Заур Хапов. При этом было принято решение о переводе Дмитрия Лоськова и Олега Пашина на новые должности.
Официально главным тренером «Локомотива» в этом сезоне был немец Маркус Гисдоль, который самовольно покинул «железнодорожников» в начале марта. В результате его обязанности исполняли Марвин Комппер и Дмитрий Лоськов.
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В последнем матче футболисты «Локомотива» в матче 23-го тура РПЛ обыграли «Спартак». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 1:0.