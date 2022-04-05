В «Локомотиве» назначили главного тренера и отстранили Лоськова

В тренерском штабе «Локомотива» произошли изменения. Как сообщает официальный сайт московской команды, новым главным тренером клуба стал Заур Хапов. При этом было принято решение о переводе Дмитрия Лоськова и Олега Пашина на новые должности.

Официально главным тренером «Локомотива» в этом сезоне был немец Маркус Гисдоль, который самовольно покинул «железнодорожников» в начале марта. В результате его обязанности исполняли Марвин Комппер и Дмитрий Лоськов.

Позднее клуб объявил , что новым главным тренером команды стал Заур Хапов, который был тренером вратарей команды с 2016 года. В клубе подчеркнули, что назначение 57-летнего специалиста связано с тем, что регламент Российской премьер-лиги (РПЛ) обязывал москвичей назначить главного тренера без приставки «и. о.» в течение 30 дней.

Во вторник, 5 апреля, в «Локомотиве» сообщили , что находившиеся в тренерском штабе Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин покинули свои должности, но продолжат работу с структуре клуба. При этом Марвин Комппер сохранил своё место.

В последнем матче футболисты «Локомотива» в матче 23-го тура РПЛ обыграли «Спартак». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 1:0.