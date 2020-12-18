В Кремле выразили сожаление в связи с запретом Путину посещать Олимпиады

https://static.news.ru/photo/9cfb38a8-4126-11eb-8088-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти относятся с негативом и сожалением к решению Спортивного арбитражного суда (CAS) об ограничениях для российских спортсменов и запрету для президента Владимира Путина на посещение чемпионатов мира и Олимпиад, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мы, конечно, сожалеем в связи с этим решением и, конечно, мы относимся к нему (решению CAS. — NEWS.ru) негативно. Но, вместе с тем, уже было отмечено нашими спортивными руководителями, что главное, что спортсмены получают право участвовать в международных соревнованиях, — сказал он.

По его словам, участие спортсменов в соревнованиях под нейтральным флагом поможет им сохранить форму и свою квалификацию. При этом Россия сохранит тесный контакт с международными спортивными организациями.

Мы продолжим этот диалог, мы продолжим всеми доступными средствами защищать наши интересы, и мы продолжим борьбу с допингом, о котором, как о самом большом зле, неоднократно говорил президент РФ [Владимир Путин] в своих выступлениях, — передаёт «Интерфакс».

CAS встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Суд постановил отстранить спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Санкции затронули Олимпийские игры — 2020 в Токио и в 2022 году в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре. РУСАДА обязали компенсировать судебные издержки, агентство заплатит $1,27 млн.

В WADA заявили о разочаровании в связи с тем, что CAS не принял предложение об отстранении России на четыре года. При этом там напомнили, что наложенные санкции всё ещё являются самыми серьёзными за всю историю допинговых нарушений, что даёт сигнал о недопустимости усилий по подрыву глобальной антидопинговой системы, писал NEWS.ru.