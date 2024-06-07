В Кремле не оставили без ответа решение FIDE о лишении России членства Песков: Россия будет отстаивать свои интересы после лишения членства в FIDE

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Дмитрий Песков

Решение Международной шахматной федерации (FIDE) лишить Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации является несправедливым, заявил ТАСС официальный представитель Кремля, председатель попечительского совета ФШР Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва будет отстаивать свои интересы.

Однозначно считаем это решение несправедливым. Будем отстаивать наши интересы, — заявил Песков.

Он добавил, что до сих пор Россия имела очень конструктивные отношения с Международной шахматной федерацией. Песков выразил надежду, что речь идет о недопонимании, которое получится преодолеть.

Ранее Федерация шахмат России объявила, что Международная шахматная федерация лишила ее членства в организации на два года. Причиной стала жалоба Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых регионов РФ. Президент российской федерации Андрей Филатов уверен, что данное решение является политически мотивированным.

До этого Песков сообщал, что Россия рассчитывает вернуть атлетам право на флаг и участие в международных спортивных соревнованиях. Он подчеркнул, что защита интересов отечественного спорта должна быть постоянной.