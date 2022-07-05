В комиссии Госдумы по этике оценили слова Губерниева в адрес депутата Депутат Нилов заявил, что в комиссию по этике ГД не поступало запросов от депутата Хамзаева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Ярослав Нилов заявил, что к нему не поступало запросов от депутата Султана Хамзаева на почве оскорблений со стороны спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Ранее в эфире «Матч ТВ» Губерниев назвал депутата «придурком».

Если в комиссию поступит соответствующее положение, комиссия будет действовать в соответствии с ним. То есть запрос позиции, приглашение участников, коллегиальное обсуждение и вынесение решения. Все комментарии только после того, когда поступит обращение, — сказал Нилов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Словесная перепалка между комментатором и депутатом произошла в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ». Губерниев сказал, что с придурками в эфиры не выходит, и ушёл с программы после вопроса от Хамзаева. Депутат спросил, зачем политизировать тему с Иваном Федотовым и втягивать в нее Овечкина.

Ранее сообщалось, что хоккеист Федотов попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом. Его задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии.