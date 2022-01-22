В олимпийские деревни Пекина прибыли первые делегации спортсменов

В олимпийские деревни зимних Игр в Пекине начали заезжать первые делегации. К настоящему моменту прибыли представители свыше 20 делегаций, в том числе из Китая, США, Австралии, Канады, Финляндии и других стран, сообщило Центральное телевидение КНР. Официальное открытие олимпийских деревень состоится 27 января.

Спортивные соревнования будут проводиться на трёх ключевых площадках: в Пекине, в столичном уезде Яньцин и в городе Чжанцзякоу, расположенном в провинции Хэбэй. В связи с этим для удобства атлетов были построены три олимпийские деревни, которые находятся в каждом из трёх кластеров.

Для соблюдения строгих противоэпидемических мер все зарубежные спортсмены, члены официальных делегаций и журналисты будут находиться в так называемых пузырях. Они будут жить, тренироваться, соревноваться и отдыхать исключительно в пределах специально предусмотренных для этого зон. Передвижение внутри «пузырей» строго регламентировано.

Все три олимпийские деревни представляют собой небольшие городки, в которых есть всё необходимое для спортсменов — от банков и ресторанов до салонов красоты и сувенирных лавок.

XXIV зимние Олимпийские игры будут проходить в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпийские игры начнутся 4 марта и завершатся 13 марта.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в РФ не исключают информационных и военных провокаций со стороны США и Украины перед Олимпиадой в Пекине. Она назвала фейком и информационной спецоперацией сообщение агентства Bloomberg, согласно которому председатель КНР Си Цзиньпин якобы попросил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время Игр.